Ordu'da sürücüler en çok cezayı bakın neyden yedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu paylaşımıyla gönülleri fethetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması her şey hazır olacak

MHP lideri Devlet Bahçeli tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik ile ilgili çağrı yaptı