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Ordu'da sürücüler en çok cezayı bakın neyden yedi
ORDU’da son 15 gün içerisinde yapılan trafik denetimlerinde en çok ceza, hız sınırını aşan 592 sürücüye uygulandı. Denetimlerde 99 araç trafikten men edilirken diğer cezai işlemlerin nedeni şöyle oldu:Abone ol
19 Temmuz tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde; 25 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 50 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 40 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 99 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 592 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 94 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 84 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 56 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Öte yandan denetimlerle 99 araç trafikten men edilirken 25 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.
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