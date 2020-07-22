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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu paylaşımıyla gönülleri fethetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mevsimlik işçilerin çocuklarıyla tarlada buluştu. Ziya Selçuk, çoçuklarla yaz tatili kitaplarını, bir salkım domates karşılığında takas etti. Yılmaz'ın öğretmen ve müdürlerden de bir ricası vardı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk geçtiğimiz pazar günü mevsimlik işçilerin çocuklarının bulunduğu bir tarlaya gitti. Selçuk, çocuklara yaz tatili kitabı verdi karşılığında bir salkım domates aldı. O hatırasını sosyal medya Twitter hesabından paylaşan Selçuk'un öğretmen ve müdürlerden de bir ricası vardı.

Bakan Selçuk'tan çağrı: Yolunuzu tarlaya düşürün

Bakan Selçuk, tüm öğretmenlere ve müdürlere çağrı yaparak, 'Bir ricam var yolunuzu tarlalara düşürün bu yaz. Çocuklara kitabını verin, sohbetinizi verin lütfen...' ifadelerini kullandı.

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