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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor Lille yolcusu

Fransız ekibi Lille'in yaptığı teklifi değerlendirmek isteyen Burak Yılmaz, Beşiktaş yönetiminden bonservisini talep etti.

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Burak Yılmaz ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor. Siyah beyazlı takımın kaptanı, Lille ile anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi var.

Bonservisini talep etti
Milli futbolcu alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etti. Yıllık geliri 16 milyon TL olan milli futbolcunun, 12 milyon TL alacağı bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi bu teklifi kabul ederse Burak 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak. 

2 yıllık imza
NTVSPOR'un haberine göre; Lille yetkilileri olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'da. Sözleşmenin feshi halinde, Fransız ekibinin sağlık heyeti de İstanbul'a gelecek ve transfer öncesi son kontrolleri yapacak. Bir sorun çıkmaması halinde tecrübeli oyuncu, Lille ile yapacağı 2 yıllık sözleşmenin imzasını İstanbul'da atacak.

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