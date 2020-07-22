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TEM Otoyolu'nda TIR çarptığı direği devirdi
TEM'de meydana gelen kazada, TIR yön levhasına çarparak durabildi. Kazada trafik aksarken sürücü araçtan kendi çabalarıyla kurtuldu.Abone ol
TEM Otoyolu'nda, TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.
Sürücü araçtan kendisi çıktı
TEM Otoyolu Pendik mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halindeki 28 K 5817 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi. Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması ise sürüyor.
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