BIST 118.266
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 408,37
HABER /  YEREL
ADV Kurban Rahmettir

TEM Otoyolu'nda TIR çarptığı direği devirdi

Anadolu Ajansı

TEM'de meydana gelen kazada, TIR yön levhasına çarparak durabildi. Kazada trafik aksarken sürücü araçtan kendi çabalarıyla kurtuldu.

Abone ol

TEM Otoyolu'nda, TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.

Sürücü araçtan kendisi çıktı

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halindeki 28 K 5817 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi. Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması ise sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pınar Gültekin'in canice öldürüldüğü ev görüntülendi! Bakmaya yürek dayanmıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı! Ta ezelden sen bizimsin
Yunanistan ve Güney Kıbrıs hazmedemedi! Türkiye'ye karşı anti-NAVTEX ilan edecekler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus heyetle Libya görüşmesi sonrası açıklama
Koronavirüs salgınında erkeklere kötü haber! Prof. Dr. Hasan Tezer açıkladı
Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrıldı
Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti! Pişman olan darbecilere sahip çıkmalıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de su kuyusuna düşen kişi öldü
Amasya'da yılların öğretmeni Mukime Furatoğlu 106 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert yanıt: Bilgisizlik ve trajedi
Kemal Gülman sevgilisi 60 yaş küçük Eda Cideli kimdir?
Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksöre istenen ceza belli oldu
Engelli maaşı alana kurban bayramı yardımı var mı?
Yorumlar