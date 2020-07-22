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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert yanıt: Bilgisizlik ve trajedi

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bilgisizlik ve trajedi" diyerek sert yanıt verdi.

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AK Partili Çelik, ''Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor." ifedelerini kullandı.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tam bir çifte standart örneği"

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.
Avrupa’da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı’nın, Ayasofya’yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir...

"En temel kriterleri karşılamayan bir ülke"

Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir. Yunan Cumhurbalkanı’nın Türkiye’ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos'un huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelarpulu’nun Türkiye’yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir.

"Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen..."

Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan’a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan’ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır. Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Barış Harekatı’nın yıldönümünde ortaya çıkıp “Türk Barbarlığı” iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.

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