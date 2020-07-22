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İzmir'de muhtarın akılalmaz ölümü! Makineye düştü

Demirören Haber Ajansı
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İZMİR'de hayvanlar için yem karma makinesinde yem hazırlayan muhtar Selahattin Duman (65), makinenin içine düşerek öldü.

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Olay, Bergama'nın kırsal Fevzipaşa Mahallesi Değirmen Yolu mevkiindeki Fikret Gülüsev'e ait çiftlikte meydana geldi. Bergama'nın Atatürk Mahallesi Muhtarı Selahattin Duman, dün saat 18.00 sırasında çalıştığı çiftlikteki büyükbaş hayvanlar için yem hazırlamaya başladı.

Düşen çuvalı kurtarmak isterken...

Duman, karma makinesine yem boşaltmak isterken çuvalı kaptırdı. Panikle çuvalı almak isteyen Duman dengesini kaybedip yem karma makinesine düştü. Olayı fark eden diğer çalışanlar hemen yem karma makinesini durdurup, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Duman'ın uzun uğraşlar sonucu çıkartılan cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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