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Yunanistan ve Güney Kıbrıs hazmedemedi! Türkiye'ye karşı anti-NAVTEX ilan edecekler

YUNANİSTAN ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Meis adası çevresinde 'denizcilik uyarı notu' olarak bilinen NAVTEX ilan etmesine kendince yanıt vermeye hazırlanıyor.

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ERT televizyonunun Yunanistan Donanması'ndan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği koordinatlarda anti-NAVTEX ilan edecek.

NAVTEX mesajı verilmişti

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere NAVTEX mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtilmişti.

Yunan ordusu alarm durumuna geçmişti

Yunanistan ordusunun, Türkiye’nin Meis Adası yakınlarında sondaj çalışmaları başlatma niyetinin ardından alarma geçirildiği ifade edilmişti.

Uluslararası hukuka aykırı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, 'Yunanistan'ın maksimalist kıta sahanlığı iddiasının, uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırı olduğunu' söylemişti.

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