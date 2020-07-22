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Evde tadilat yapan 2 işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

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Jandarma ekipleri, inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ailelerinin geçen cuma günü yaptığı kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, inşaat işçilerinin en son Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'nın evinde tadilat çalışması ve yakınında inşaat yaptıklarını tespit etti. Evde yapılan aramada cinayet bulgularına rastlanılması üzerine soruşturma derinleştirildi.

Omanlık alana gömüldü
İki kişinin Serkan A. tarafından silahla öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi. Ormanlık alanda gece saatlerinde kokuya duyarlı köpek ile yapılan aramada, Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalışmalar başladı
Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Salim ve Soner Çatma'nın, Serkan A. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve ardından cesetlerin traktörle ormanlık alana taşınarak, gömüldüğü belirtildi.

Yakalanıp serbest kaldılar
Serkan A. ve babası İsmail A.'nın geçen yıl 30 Haziran'da bahçelerine 10 milyon lira değerinde kenevir ektikleri iddiasıyla tutuklandığı, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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