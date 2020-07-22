Kılıçdaroğlu Ayasofya'da kılınacak ilk namaza neden katılmıyor? Olay gerekçe

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazına katılmayı reddetme gerekçesini köşesinden aktardı. Kılıçdaroğlu, ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirdi.

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Selvi, 'Adalet Bakanı Gül ve Özlem Zengin’e çağrı' başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümünü, Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazına katılmama gerekçesine ayırdı.

"Kameralar önünde gerçekleştirilmesini doğru bulmadı"

"Dün CHP kaynaklarından bir grup gazeteciye bilgi notu gönderildi" bilgisini veren Selvi, yazısında şunları kaydetti:

Orada, 'Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş, Ayasofya’da kılınacak cuma namazı için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak davette bulundu. Davet için teşekkür eden Sn. Genel Başkanımız, ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirdi.

"İbadet Allah için yapılır, siyaset için değil"

Bilindiği üzere Sayın Genel Başkanımız, Adalet Yürüyüşü sırasında Ramazan Bayramı namazını da küçük bir köy camisinde, kameralara kapalı bir ortamda kılmıştı. Bunun temel sebebi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘İbadet Allah için yapılır, siyaset için değil’ düşüncesine inanmasıdır' deniliyor."

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