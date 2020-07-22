Bankaların bayram kredisi kampanyaları! İşte en hesaplı krediler
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kredi verme yarışına giren bankalar kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı. İşte faiz oranı ve vade seçeneklerini duyuran bankalar...
Vakıf Bank ihtiyaç duyanlar için 60 aya varan vadeler, aylık yüzde 0.86’dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Bayram Kredisi Kampanyası’nı başlattı.
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TEB, Kurban Bayram'ına özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89'dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.
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TEB'in faiz ve vade oranları müşteri özelinde kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor.
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Şekerbank da yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlatan bankalar arasında.
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