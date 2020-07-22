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Fahrettin Altun'dan medyaya çağrı: Demokrasi düşmanlığı yapmayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin.'' diyerek medyaya çağrıda bulundu.

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İletişim Başkanı Altun, bazı basın gruplarının dışarıdan fonlandığını ve manipülatif bilgi ürettiğini belirterek, "Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin" dedi.

Ankara Basın Çalıştayı'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Terörle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kuklalarla değil kuklacılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.
Mücadelemiz hakikatten başka bir şey değil. Sistematik bir saldırı ile mücadele ediyoruz.

- Basının hakikatin yanında durduğunu biliyorum. Basınımızda dışarıdan fonlanan, Türkiye'nin kalkınmasına, adaletsiz dünya sistemine karşı iddialı duruşuna ve sayın Cumhurbaşkanımızın millet tarafından desteklenmesine karşı manipülatif bilgi üreten bir kesim de vardır. Ne yazık ki bu kesimin ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını müşahede ediyoruz.

- Ben bu medyaya çağrıda bulunmak istiyorum: Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin.

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