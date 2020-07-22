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Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti! Pişman olan darbecilere sahip çıkmalıyız

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, "pişman olmuş darbecileri sahip çıkmalıyız" sözlerinin ardından bugün görevinden istifa etti...

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Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti. Prof. Dr. Yaramış, Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” sözleriyle büyük tepki toplamıştı. 

Yaramış gelen tepkiler üzerine nedamet getirmiş ve “Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim” demişti.

Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan açıklamada "14 Temmuz 2020 tarihinde “15 Temmuz’u Anlamak” konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir" denildi. 

İletişim Başkanı'nın sözlerinin ardından geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün gazetecilerle biraraya geldiği toplantıda, Ahmet Yaramış ve onun gibi düşünenlere sert çıkmıştı. Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifa haberi de o sözlerin arkasından geldi. Prof. Dr. Altun şöyle demişti:

- Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz. Kapılamaz.

- Bunu bekleyenler daha çok bekleyecekler! Örgütü en ufak parçasına kadar yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur.

- Yeri gelmişken şunu da belirtmeliyim. Nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi, alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yoktur.

- Kimse boş hayaller içerisine girmesin! Kimse milletimizin bilincini, vicdanını, ferasetini yok saymaya kalkmasın!

- En son yok saydıklarında işgali ve darbeyi elleriyle, bedenleriyle durduran milyonlarla karşılaştıklarını kendilerine hatırlatırım.

- Ve tabi kimse devletin gücünü, hafızasını, mücadele azmini, kararlılığını, iradesini, kurumlar arasındaki eş güdümünü test etmeye kalkmasın!

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