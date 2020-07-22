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Şişli'de saç ekim merkezi vurgun yeri oldu! 2017 yılından beri...

Demirören Haber Ajansı

ŞİŞLİ'de saç ekim merkezinin sözde çalışanlarının 2017 yılından beri kendi hesaplarına toplam 3 milyon 900 bin lira aktardığı ortaya çıktı. Yıllar sonra işletme sahibinin muhasebe kayıtlarını incelemesiyle anlaşılan olayda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

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İstanbul'da polise başvuran bir saç ekim merkezi sahipleri, çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetçi A.A. ortağı olduğu saç ekim merkezinin muhasebe kayıtlarını incelediğinde gerçek ortaya çıktı.

2017 yılından 2020 yılının şubat ayına kadar çeşitli aralıklarla toplam 3 milyon 900 bin liranın çalışanlar tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Milyonluk hırsızlık olayıyla ilgili Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüphelilerden biri tutuklandı

Baskınlarda saç ekim merkezi çalışanları oldukları öğrenilen Neslihan M.(45), Bayram M.(41), Arzu S.(46) ve Duygu K.(26) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Neslihan M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arzu S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer iki şüphelide serbest bırakıldı.

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