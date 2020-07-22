Milan teknik direktör Stefano Pioli ile 'Devam' dedi

İtalyan devi Milan, teknik direktör Stefano Pioli ile 2022 yılına kadar devam etme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Abone ol

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Teknik Direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pioli'nin sözleşmesinin Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

32 maçta 6 mağlubiyetlik performans sergiledi

Ekim ayında takımın başına geçen Pioli, Milan ile 32 resmi müsabakaya çıktı ve 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 beraberlik aldı. 54 yaşındaki teknik adam ayrıca bu sezon Milan ile İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

İtalyan çalıştırıcı kariyerinde daha önce Parma, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve Fiorentina'da görev yaptı.