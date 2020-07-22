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Trump kötü haberi bu sözlerle duyurdu: Salgın daha da kötüleşecek

Koronavirüs salgını ile ilgili karamsar bir tablo çizen ABD Başkanı Donald Trump, “Korona virüs ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötü olacak” haberini verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve koronavirüsün iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşeceğini belirtti.

"Aşı geliştireceğimize söz veriyorum"

"Ülkenin güney bölgelerinde artan vak'aları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Covid-19'a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalışıyoruz." diyen Trump, açıklamasında şunları söyledi:

Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz. Bazı eyaletlerde koronavirüs salgınının iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler var. Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu.

Kuralları hatırlattı

Sosyal mesafenin korunması ve maske takmanın önemine değinen Trump, şöyle konuştu:

Sosyal mesafenin korunması ve herkesin maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun mutlaka bir etkisinin olacağını göreceksiniz. Salgın sürecinden birçok şey öğrendik. Virüsle mücadele için gerekli kaynaklar bakımından iyi bir noktadayız ve bunları hemen ihtiyaç alanlarına gönderebiliriz. Ölüm oranlarımız düşmeye devam ediyor. Ölüm oranlarımız, Avrupa Birliği ve dünyada neredeyse diğer her yerden daha düşük.

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