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Ankara'da FETÖ soruşturması! 25 astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika gelişmesine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

25 astsubay hakkında gözaltı kararı
Bu kapsamda örgütle irtibatı tespit edilen 19’u aktif, biri ihraç, dördü emekli ve biri istifa etmiş olan toplam 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

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