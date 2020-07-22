Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'dan boşanıyor mu vahim iddia

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve giyim tarzı ile dikkat çeken Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan arasında kara bulutlar dolaşıyor. İddiala göre çift anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanıyor. Peki Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan kimdir, yaşı kaç kızlar Emine ve Ela kaç yaşında?

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Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan arasında şu günlerde kara kedi girdi. Çiftin karşılıklı boşanmak için karar aldığı iddiası ise magazin basınında bomba etkisi yarattı. Manken Ece Önal'in İzzet Özilhan'ı instagram ifşa etmesinin ardından Yasemin Özilhan eşini takipten çıkmış kısa süre sonra yeniden takibe almıştı.

İşte sosyal medyadaki paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasemin Özilhan ve 2011 yılında nikah masasına oturduğu iş adamı İzzet Özilhan ile ilgili bilgiler..

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981’de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.

İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de evlendi.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

22 Ocak 1985'te Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

"Aşk Oyunu" dizisinde "Ekin Serbest Teksoy" ve "Doktorlar" dizinde "Ela Altındağ" karakteri ile tanınmıştır.

16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la dünyaevine girdi. Bu evlilikten; Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

Kariyeri boyunca; "Koçum Benim", "Çocuğun Var Derdin Var", "Aşk Oyunu", "Doktorlar", "Babam Olacak Adam" gibi dizileri ve "Vizontele Tuuba" adlı sinama filminde yer aldı.

Ünlü oyuncu, bir röportajında eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı;

"İzzet bir dönem Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermiş. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim.

İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz."