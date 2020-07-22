Fahrettin Altun'dan Pınar Gültekin'in katili ile ilgili paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'da canice öldürülen Pınar Gültekin'in davası ile ilgili açıklama yaptı.

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Dün 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'da bir ormanda gömülmüş halde bulunmuştu.

Pınar'ı canice öldüren katil zanlısı gece saatlerinde tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dava ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Davanın yakın takipçisi olacağız"

Altun sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Pınar Gültekin'in katili biraz önce 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.