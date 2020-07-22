BIST 118.042
DOLAR 6,85
EURO 7,89
ALTIN 409,45
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Fahrettin Altun'dan Pınar Gültekin'in katili ile ilgili paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'da canice öldürülen Pınar Gültekin'in davası ile ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Dün 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'da bir ormanda gömülmüş halde bulunmuştu.

Pınar'ı canice öldüren katil zanlısı gece saatlerinde tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dava ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Davanın yakın takipçisi olacağız"

Altun sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Pınar Gültekin'in katili biraz önce 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'yi Abdullah Gül ve Ali Babacan'a uygun hale getirme görevi Erdoğan Toprak'a verildi!
Okullar için 2 senaryo! Okullar Covid-19 nedeniyle açılamazsa neler olacak?
Doğu Perinçek de 'İstanbul Sözleşmesi'ne karşı! Kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Muğla'da genç kızı tehdit eden kişi gözaltında
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de 1 çocuk babası av tüfeğiyle kendini vurdu
Sultan Reşad'ın torununa büyü tezgahı! 460 bin TL'sini çarptılar
Taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı
Karabük Valisi açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak
Ezgi Öcal kimdir yaşı kaç instagram da fan krizi çıkardı
Yorumlar 1 yorum