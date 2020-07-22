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Kayseri'de 1 çocuk babası av tüfeğiyle kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de bunalıma girdiği öne sürülen 37 yaşındaki Murat A., kendisini av tüfeğiyle başından vurarak intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalımda olduğu iddia edilen Murat A.’ya (37) ulaşamayan yakınları ikamete geldi.

İçeri girdiklerinde Murat A.’yı kanlar içinde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Murat A.’nın durumu öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

112 ekipleri, ilk belirlemelerinde av tüfeği ile kendini başından vuran adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Murat A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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