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ABD'deki vaka tahmini uzmanları korkuttu

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından hazırlanan bir rapor ülkeyi korkuttu. ABD'de hiç belirti vermeyen virüs taşıyıcıları nedeniyle vaka sayısının 2 ila 13 kat daha fazla olabileceği ileri sürüldü.

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ABD'nin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının açıklanan resmi verilerden 2 ila 13 kat fazla olabileceği belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmada, ülkenin bazı eyaletlerindeki vaka sayısının mevcut resmi kayıtların çok üstünde olduğu kaydedildi.

Araştırmada, salgına yakalanan çoğu kimsenin belirti göstermediği veya doktora gitmediği için virüsün toplum içinde dolaştığı, bu nedenle vaka sayısının mevcut rakamlardan çok daha fazla olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Temas oranlarına dikkat

10 eyaletteki 10 şehirde klinik ve hastane testlerini inceleyen araştırmacılar, ayrıca virüsün ülke nüfusunun çok az bir kısmına temas ettiğini belirledi.

Virüs, San Francisco, Utah, Minneapolis, St. Paul gibi şehirlerde nüfusun sadece yüzde 1 ile 2,2'sine temas ederken, bu oranın yüzde 23,3 ile en fazla New York'ta olduğu kaydedildi.

Bağışıklık oranı düşük

Yetkililer, toplum bağışıklığı için nüfusun en az yüzde 60-70'inin virüs ile temas etmesi gerektiğine işaret ederek, ABD'nin henüz bu seviyenin çok uzağında olduğunun altını çizdi.

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