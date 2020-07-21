Bilişim Hukuku Derneğinden 'Twitter' açıklaması

Bilişim Hukuku Derneğinden ele geçirilen hesaplarla ilgili Twitter'ın sorumluluğuna ilişkin basın açıklaması yapıldı. İşte o açıklama:

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15 Temmuz 2020 Çarşamba gecesi Twitter’da sosyal medya tarihinin gördüğü en büyük siber saldırılardan biri gerçekleştirilmiştir. Milyonların takip ettiği Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West gibi isimlerin mavi tikli hesapları bir takım kişilerce ele geçirilmiş; ele geçirilen hesaplar üzerinden bir takım dolandırıcılık faaliyetleri yürütülmüş ve birçok kişi mağdur edilmiştir.

Bizzat Twitter yönetimi tarafından yapılan açıklamalardan ve saldırı tekniklerinden anlaşılacağı üzere; söz konusu ataklar Twitter’ın teknik açıklıklarından faydalanarak gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi Twitter’ın kullanıcı hesaplarının güvenliğiyle ilgili taahhüt ve sorumlulukları bulunmaktadır. Pek çok piyasa yönlendiricisinin ve devlet başkanının tüm dünyayı doğrudan etkileyen pek çok olayı, Twitter üzerinden verdikleri mesajlarla yönlendirdikleri düşünüldüğünde; Twitter’ın şirket olarak üstlendiği sorumluluğun ne denli ağır olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple Twitter, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına kendi sisteminin güvenliğini hiçbir açığa yer vermeyecek şekilde sağlamak zorundadır.

Hal böyle iken; dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırılarla saldırganlar, sadece milyonlarca takipçisi bulunan kişilerin hesaplarını ele geçirip kendilerine haksız menfaat elde etme amacını gütmemiş, Twitter’ın güvenlik açıklarına ilişkin tüm dünyaya çok açık bir mesaj vermiştir.

Bu saldırılarla birlikte ortaya çıkan büyük çaplı maddi zararın yanında Dünya gündemine yön veren, tanınan ve güvenilen isimlerin dahi Twitter üzerinden verdikleri mesajların her türlü manipülasyona açık olduğu ortaya koyulmuştur.

Bunun sonucunda tazminat hukuku açısından; Twitter’ın güvenlik sistemine itimat ederek kullanıcı hesapları açan pek çok ünlü ismin ve ele geçirilen hesaplar üzerinden atılan tweetlere inanarak yüksek miktarlarda parasını kaybeden mağdur kişilerin Twitter’ın güvenlik yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle tazminat hakkı doğmaktadır. Bu hakkın davaya dönüşmesi halinde Twitter’ın yüksek miktarlarda tazminat talepleriyle karşı karşıya kalacağı aşikardır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı

Av. Kürşat ERGÜN