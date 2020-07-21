Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı! Analistler daha da yükseleceğini belirtiyor

Önceki gün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 406 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu dakikalarda 405 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını

Aynı dakikalarda çeyrek altın 664 lira, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.839 dolar seviyesinde bulunuyor.

"1.850 dolar direnç olarak öne çıkıyor"

Analistler, küresel merkez bankalarının koronavirüs salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını belirtti.

"Sadece zaman sorunu"

Citigroup analistleri, "Nomial altın fiyatları bu yıl halihazırda diğer G-10 ülke paraları ve gelişen ülke paraları bazında rekor seviyelere ulaştı" dedi ve dolar bazında yeni zirvelerin "sadece zaman sorunu" olduğunu kaydetti.

Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin yatırımcıları güvenli liman niteliğindeki varlıklara yöneltmesi ve ekonomileri desteklemeye yönelik gevşek para politikalarının ve diğer tedbirlerin de talebi desteklemesi sonucu yüzde 19 yükseldi. Citigroup, altının dünyanın bazı kısımlarında koromavirüs vaka sayısındaki güçlü artışların uzun ve istikrarsız bir küresel ekonomik toparlanmayı işaret etmesinden dolayı rekor seviyeyi test edeceği ya da aşacağı tahmininde bulunan kuruluşlar arasında yer alıyor.