Denizli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama!
DENİZLİ'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.Abone ol
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen Ahmet E. hakkında gözaltı kararı verildi.
Evinde gözaltına alındı, tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda evinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E., tutuklandı.