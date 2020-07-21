BIST 120.233
DOLAR 6,84
EURO 7,84
ALTIN 404,58
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Denizli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama!

DENİZLİ'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

Abone ol

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen Ahmet E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Evinde gözaltına alındı, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda evinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E., tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye'ye küstah uyarı
'Pınar'ın katili CHP'li' etiketi Twitter'da TT oldu yorum yağdı
Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı! Analistler daha da yükseleceğini belirtiyor
Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak
Ankara’da sürpriz 'Adalar' görüşmesi
Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Yeni sistemin muhasebesini çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Sigara içmeyen personele fazladan yıllık izin hakkı
İstanbul'da ticareti yasak 250 canlı kurtarıldı
Spor camiası tek vücut oldu 'Pınar Gültekin' için taziye mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Şentop'tan Pınar Gültekin açıklaması
Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı
Öztürk Yılmaz eşi Özay Yılmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar 1 yorum