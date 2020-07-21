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Adana'da tefeci operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

ADANA'da gerçekleştirilen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 355 bin 120 lira, 13 POS cihazı, 67 kredi kartı ve dahası ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekip, şüphelilere ait 21 iş yeri ve ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda para ve materyal ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 355 bin 120 lira, 13 POS cihazı, 67 kredi kartı, çok sayıda slip ve fatura koçanı, 4 doldurulmuş senet, 200 boş senet, 12 alacak notlarının yazılı olduğu ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, POS cihazlarıyla ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından komisyon karşılığı çekim yaptıkları iddia ediliyor.

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