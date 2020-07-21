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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya mesajı: Sahada yenilgiye uğradılar!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da tek çözümün, siyasi çözüm olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar." dedi. 

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Niamey'de, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile görüşmesinin ardından muhatabıyla ortak basın toplantısı düzenledi. 

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Başından beri bunu söylüyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Libya'da tek çözüm yolunun, siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler. Başka çıkar yolu yok. Başka bir yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler." 

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