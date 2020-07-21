Pınar Gültekin'in arkadaşları konuştu! Sürekli şiddet görüyordu kurtulamadı

MUĞLA'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in arkadaşları "Pınar çok mutluydu ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmadı" dedi.

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Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve bugün cesedi bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in sınıf arkadaşları Sözcü’den Yaşar Anter’e konuştu.

Eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Gültekin’in sınıf arkadaşları şunları söyledi:

'Şiddet gördüğünü söylüyordu'

- Pınar birçok kez ayrılmak istemişti, çünkü Cemal Metin Avcı’dan şiddet gördüğünü söylüyordu.

- Evli bir erkekle olmanın sıkıntısını yaşıyordu. İyi bir kişi ile olmak ve üniversiteden sonra evlenmek istiyordu.

- Son olarak “Aradığım arkadaşımı buldum, çok mutluyum” diyordu. Gerçekten mutluydu. Ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmamıştı.

- Sık sık rahatsız ediyor, Pınar’ı bunaltıyordu. Pınar ona son kez inanmakla hayatının hatasını yaptı.