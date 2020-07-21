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İzmir'de hastane morgunda yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de hastane morgunun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekibinin müdahale ettiği öğrenildi.

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Ödemiş Devlet Hastanesi morgunun çatı bölümünde, saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Alevleri fark eden hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiyeye haber verildi. Yangına müdahale için hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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