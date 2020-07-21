Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" açıklaması yaptı.

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Bakan Albayrak, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"Diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışıyoruz"

Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Halkımızın bilinçli davranışları hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak.