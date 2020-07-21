Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" açıklaması yaptı.Abone ol
Bakan Albayrak, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalara imza attı.
"Diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışıyoruz"
Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Halkımızın bilinçli davranışları hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak.
Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2020
HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak. pic.twitter.com/gQ6tOFC4cA
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