İzmir Sığacık koyunda yangın çıktı!
İZMİR'in Seferihisar ilçesi Sığacık koyu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Abone ol
İzmir Sığacık koyu mevkisinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile 35 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.