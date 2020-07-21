BIST 120.500
DOLAR 6,85
EURO 7,84
ALTIN 402,82
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

İzmir Sığacık koyunda yangın çıktı!

İZMİR'in Seferihisar ilçesi Sığacık koyu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Abone ol

İzmir Sığacık koyu mevkisinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile 35 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara’da sürpriz 'Adalar' görüşmesi
Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2'nci yılı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya'daki ilk namaza neden katılmayacağı belli oldu
AK Parti'nin 11 maddelik sosyal medya teklifi hazır! Yarın Meclis'e sunulacak
Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
Haluk Levent'in Pınar Gültekin'in öldürülmesinden sonra kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya’da kurt adam lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
CHP'de kurultay savaşı! 6. kez seçilmek isteyen Kılıçdaroğlu 'maymuncuk' liste yapacak
Boğarak öldürdü bavula koydu! Savunması şoke etti
Küçükbaş kurbanlık kilo fiyatı koç-koyun kaç para 2020
İğrenç dayı! 14 yaşındaki öz yeğenine cinsel istismarda bulundu ayçiçeği tarlasında yakalandı
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2020 10 günlük zilhicce zikirleri
Yorumlar