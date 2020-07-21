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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya'daki ilk namaza neden katılmayacağı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazıyla yapılacak açılışa liderleri davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirdi.

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Ayasofya Camii'nde ilk ibadet bu cuma... Tarihi heyecana sayılı günler kaldı. Ancak bazı siyasi liderler bu heyecana ortak olmayacak. Örneğin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.. Kılıçdaroğlu, namazın kameralar önünde gerçekleştirilmesini doğru bulmadığını gerekçe göstererek namaza katılmayacağını açıkladı.

Erbaş davet etti, Kılıçdaroğlu reddetti

Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davette bulundu. CHP Lideri ise, daveti kabul etmeyerek gelmeyeceğini söyledi.

Katılmama nedeni belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, davet için teşekkür ederken gelmeme sebeini ise  ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek izah etti.

Cumhur İttifakı tam kadro orada olacak.

24 Temmuz'daki açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurmayları ile birlikte tam kadro Ayasofya'da olacak..

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