Sakarya'da site bahçesinde buldu AFAD harekete geçti

SAKARYA'da bir vatandaş, site bahçesinde tüp içerisinde bulduğu maddeden şüphelendi. İsmail K., o maddeyi belediyenin çözüm masasına götürünce solunması ölümcül olan cıva maddesi olduğu anlaşıldı.

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Olay, 11.50 sıralarında Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail K. isimli vatandaş, sitesinin bahçesinde tüp içerisinde bir madde buldu. Bulduğu maddeden şüphelenen vatandaş, maddeyi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çözüm Masası birimine götürdü. Maddenin cıva olduğu anlaşılması üzerine yapılan ihbarın ardından AFAD KBRN ekipleri harekete geçti.

AFAD KBRN ekipleri tarafından incelenen maddenin kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Peki, cıva neden bu kadar riskli?

Cıvanın solunması kimyasal akciğer yangısına, doku yıkımına yol açan bronşit oluşumuna neden olur ve etkilenim sürerse ölümle sonuçlanır. Anorganik cıva tuzları böbrek ve merkez sinir sistemine ileri derecede zarar verir.