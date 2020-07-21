BIST 120.500
DOLAR 6,85
EURO 7,84
ALTIN 402,82
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Sakarya'da site bahçesinde buldu AFAD harekete geçti

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da bir vatandaş, site bahçesinde tüp içerisinde bulduğu maddeden şüphelendi. İsmail K., o maddeyi belediyenin çözüm masasına götürünce solunması ölümcül olan cıva maddesi olduğu anlaşıldı.

Abone ol

Olay, 11.50 sıralarında Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail K. isimli vatandaş, sitesinin bahçesinde tüp içerisinde bir madde buldu. Bulduğu maddeden şüphelenen vatandaş, maddeyi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çözüm Masası birimine götürdü. Maddenin cıva olduğu anlaşılması üzerine yapılan ihbarın ardından AFAD KBRN ekipleri harekete geçti.

AFAD KBRN ekipleri tarafından incelenen maddenin kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Peki, cıva neden bu kadar riskli?

Cıvanın solunması kimyasal akciğer yangısına, doku yıkımına yol açan bronşit oluşumuna neden olur ve etkilenim sürerse ölümle sonuçlanır. Anorganik cıva tuzları böbrek ve merkez sinir sistemine ileri derecede zarar verir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bakırköy'de yumurtalı pazarcı protestosu! Ekmeğimizden elini çek.. Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
Haluk Levent'in Pınar Gültekin'in öldürülmesinden sonra kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti
Son dakika restoran ve kafelerin saat kısıtlaması kaldırıldı
MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na tepki: Amacı onu azledenlerden intikam almak
Adana Adliyesi'nde iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı
DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi: 2021 ortasını bulacaktır
ÖNCEKİ HABERLER
Türk uçak mühendisi tasarladığı koltuk başlığının patentini aldı
Cemal Metin Avcı kimdir evli ve bir çocuk babası çıktı!
YKS sonuç 2020 açıklanma tarihi ne zaman saat kaçta açıklanır?
İran'da koronavirüsten can kaybında yeni rekor
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ’lı terörist gözaltına alındı
Öztürk Yılmaz eşi Özay Yılmaz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar