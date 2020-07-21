Bakan Fahrettin Koca uyardı: Koronavirüs, sosyal sınıf ayrımı yapmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım" mesajını paylaşarak vatandaşları, salgının sosyal sınıf ayrımı yapmadığı yönünde uyardı.Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yeni bir mesaj yayımladı.
Bakan Koca mesajında "Kovid-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim.
Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor" dedi.
COVID-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2020