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Bakan Fahrettin Koca uyardı: Koronavirüs, sosyal sınıf ayrımı yapmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım" mesajını paylaşarak vatandaşları, salgının sosyal sınıf ayrımı yapmadığı yönünde uyardı.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yeni bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca mesajında "Kovid-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim.

Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor" dedi.

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