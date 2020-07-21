AK Parti İstanbul teşkilatından Kızılay'a kan bağışı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi partililer yaşanan pandemi sürecinde Kızılay'a 15 bin 150 ünite kan bağışı yaptı. Kan bağışı nedeniyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a bir teşekkür ziyaretinde bulundu ve plaket verdi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi partililer yaşanan pandemi sürecinde Kızılay'a 15 bin 150 ünite kan bağışı yaptı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kısa bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi AK Parti, Kızılayımızın koronavirüs ve Ramazan süresince, ülkenin düşen kan stokları noktasında yapmış oldukları çağrıyı karşılıksız bırakmadı. İstanbul teşkilatımız 39 ilçesiyle birlikte tabiri caiz ise bir seferberlik ilan etti. Ülke stoklarının düştüğü o dönemde gerçekten kısa bir süre içerisinde 15 binin üzerinde ünite kan bağışıyla ciddi bir destek oldu. Bu bilinç ile hareket etme motivasyonu çerçevesinde teşkilatımızı ve il başkanımızı tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

"Bu kan ihtiyacının her birimize lazım olduğunu düşünerek hareket etmemiz lazım"

Ziyaret sırasından kısa bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı, "Sadece ihtiyacımız olduğu anda değil, yarın bu kan ihtiyacının her birimize lazım olduğunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Sadece bugün bize lazım değil ama bir başkasına lazım diye o ihtiyaç var anlamında bir kan bağışına ille çağrıyı bekleyerek destekten ziyade yılda verilmesi gereken sayı oranı bellidir. Bu şuurda olmalıyız. Her birimiz potansiyel bir engelli adayız yarın her birimizde kan ihtiyacı olabilir. Bu duyarlılığı da gösterip bu süreçte de tüm vatandaşlarımızın gerçekten kan bağışında bulunmaları lazım. Biz teşkilat olarak hamdolsun salgın süreci olmasına rağmen en üst düzeyde 15 bin 150 ünite kan bağışında bulunduk. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de ben özellikle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak artarak devam edeceğini belirtmek isterim. Biz ilk kan bağışına İstanbul İl Başkanlığı'ndan başlattık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, kadın, gençlik kollarımız tüm kademelerdeki kardeşlerimize başladık. Sonrasında 39 ilçe teşkilatımızda bu süreci yönetmiş olduk" dedi.