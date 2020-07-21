Ebru Şahin'in boyu gündem oldu Cedi Osman ile aralarındaki boy farkı kaç?

Hercai dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile olan ilişkisini önce inkar etmiş sonra birlikte pozları çıkınca doğrulanmıştı. El ele görüntülenen Ebru Şahin ve Cedi Osman şimdi de denizde aşka geldi. Peki Ebru şahin kimdir, yaşı kaç ve boyu kaç cm?

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Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkı sonunda belgelendi. Aşklarını itiraf eden çift önce el ele şimdi de denizde dudak dudağa görüntülendi. Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Ebru Şahin'in boyu da merak edilenler arasına girdi. Basketbolcu Cedi Osman ile birlikte olan Ebru şahin2in boyu 1.70 cm sevgilisi ise 2.01 cm. İkili arasında yaklaşık 30 cm boy farkı var.

Ebru Şahin kimdir: Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.