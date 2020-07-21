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Ronaldo'yu öve öve bitiremedi: Kan kokusunu aldığında olağanüstü!

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo'nun performansıyla ilgili övgü dolu sözler kullandı.

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Juventus, Serie A'nın 34. haftasında Lazio'yu 2-1 mağlup ederken Torino ekibinin gollerini Cristiano Ronaldo kaydetti.

Attığı gollerle Serie A kariyerinde 51 gole ulaşan Ronaldo; Premier Lig, La Liga ve Serie A'da 50 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

"Her seferinde enerjisini geri kazanıyor"

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, maçın ardından Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte Portekizli yıldızla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Ronaldo'nun fiziksel gücüne vurgu yapan Sarri, ''Ronaldo kan kokusunu aldığında olağanüstü! Her maçta çok fazla enerji tüketen bir futbolcu. Ancak her seferinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak enerjisini geri kazanıyor. Önümüzdeki birkaç maçta onu dinlendirmemiz gerekecek mi, göreceğiz. Tabii hala bu seviyedeyse dinlenmeye ihtiyacı olmayabilir'' diye konuştu.

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