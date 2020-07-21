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Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak

FATİH'te bulunan bir otelin sahibi, Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasını görmek için İstanbul dışından gelecek olanları işletmesinde ücretsiz konaklatacak.

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Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması dolayısıyla Fatih'teki Baykal Oteli'ni işleten Abdurrahman Baysoy, tarihi güne tanıklık etmek için İstanbul dışından gelecek olanlardan konaklama ücreti almayacak.

25 oda 60 yatağı bulunuyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi için bir şeyler yapmak isteyen Baysoy, 25 oda ve 60 yatağı bulunan otelinin kapılarını misafirlere açmaya karar verdi.

Yeni rezervasyon kabul etmiyor

Yeni rezervasyon kabul etmeyen ve tüm odalarını 24 Temmuz'a kadar Ayasofya Camisi'ni görmek isteyenlere ayıran Baysoy, yurt içi ve dışından gelmek isteyenleri ücretsiz ağırlayacak.

AA muhabirine, Ayasofya'nın 86 yıl sonra özüne döndürülüyor olmasının kendilerini çok memnun ettiğini anlatan Baysoy, Ayasofya'nın kapılarının açılması için mücadele eden Osman Yüksel Serdengeçti, Necip Fazıl Kısakürek, İsmail Kandemir ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise bu karadan dolayı çok minnettar olduklarını kaydetti.

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