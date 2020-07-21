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İstanbul'da oto faresi 4 kişi yakalandı o pişkin cümleyi kurdu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da otomobillerden değerli eşyaları çalan 4 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri sırada içlerinden birinin 'Akşam televizyondayız' demesi dikkat çekti.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kağıthane, Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar'da meydana gelen 4 ayrı otomobilden teyp, konsol ve navigasyon cihazı çalınması olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

4 şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu olayın şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi, 8 Temmuz günü Esenler'de gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adliye yolunda "Akşam televizyondayız" pişkinliği şaşırttı

Burada işlemleri tamamlanan İrfan A., Vedat Ö., Enes O. ve Ramazan M. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin adliye yolunda söylediği, "Akşam televizyondayız" sözü ise hayrete düşürdü. 4 ilçede meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Görüntülerde camı kırıp değerli eşyaları çalıyorlar

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kırmızı renkli bir araçla hedef olarak belirledikleri otomobillerin yanına geldikleri, daha sonra camlarını kırarak içerisindeki değerli eşyaları çaldıkları ve aynı araçla oradan ayrıldıkları görüldü.

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