AB liderlerinden 750 milyar avroluk dev kurtarma paketi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaştı.

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Michel, "Başardık. Kurtarma paketi ve bütçe konusunda anlaşma sağladık. Bir sonraki 7 yıllık bütçe 1 trilyon 74 milyar avro olacak. Kurtarma paketine 750 milyar avro ayrılacak." dedi.

Cuma gününden beri zorlu müzakereler gerçekleştirildiğini belirten Michel, "Burada paradan daha fazlasını müzakere ettik. Anlaşma, Avrupa'yı geleceğe taşıyacak önemli anlardan bir tanesi." diye konuştu.

Michel, Avrupa tarihinde ilk defa bütçenin net biçimde iklim hedeflerine bağlandığına, hukukun üstünlüğünün belirleyici bir kriter olduğuna ve öz kaynaklar konusunda adımlar atıldığına dikkati çekti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de bütçe ve kurtarma programı konusunda anlaştıklarına işaret ederek, "Bu, Avrupa öncelikleriyle uyumlu toplam 1,8 trilyon avroluk eşi benzeri görülmemiş bir paket." ifadesini kullandı.

Müzakerelerin 4 gün 4 gece sürdüğünü anımsatan Von der Leyen, "Avrupa için tarihi bir andayız. Üye 27 ülke dayanışma gösterdi ve paketi kabul etti." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bu aşamadan sonra kurtarma paketi ve bütçe konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile görüşmelere başlayacaklarını anlattı.

Uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonu sermaye piyasalarından borçlanma yetkisi alacak. Bu yetki ve AB bütçesi garantisinde Komisyon kurtarma programına toplam 750 milyar avro kaynak sağlayacak. Bunun 390 milyar avrosu hibe, 360 milyar avrosu kredi olacak.

AB’nin 2021-2027 bütçesinin toplam boyutu ise 1 trilyon 74 milyar avroyu bulacak. Üye ülkeler, bütçeye milli gelirlerinin yüzde 1,4'ü oranında katkı verecek.

Zirve hakkında

AB Konseyi Başkanı Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen katıldı.

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı ekonomik kurtarma programı ile AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere edildi.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşullarını ele aldı.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını belirledi.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.