Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın açılış gününde bakın ne yapacak?
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün 24 Temmuz'da Ankara'daki Lozan programına katılacak.Abone ol
Danıştay 10. Dairesi kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz için geri sayım başladı. 24 Temmuz'da kılınacak namaz için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
İmamoğlu açılışa katılmayacak
Dünyanın gözü Ayasofya'da olacak. Dünya medyasından birçok gazetecinin yakından takip edeceği ilk namaz programına İstanbul'u yöneten isim katılmayacak.
Lozan'ı anacak
İmamoğlu, Ayasofya'da ilk namaz yerine Lozan Antlaşması'nın yıldönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenecek olan etkinliğe katılacak.
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