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Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi

Üreticileri aralarında Türkiye'nin de olduğu F-35 savaş uçaklarından Türk Hava Kuvvetleri içi üretilen 8 adeti ABD Hava Kuvvetleri'ne verildi.

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Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Senato komitesi, ABD Hava Kuvvetleri'ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

ABD envanterine girdi

Bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılamayan F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

Listeden silinmişti

F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmış, F-35 savaş uçağı ile ilgili olarak açılan web sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'nin adını silmişti.

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