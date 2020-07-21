BIST 119.281
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 400,85
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Ümraniye'de 15 saat su kesintisi yaşanacak!

İSTANBUL'un Ümraniye ilçesinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.İSKİ Genel Müdürlüğü su kesintisine yönelik açıklamada bulundu.

Abone ol

Ümraniye'de bugün 10.00 ile 01.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

İSKİ Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması gereken zorunlu deplase çalışması sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

İletide, "21 Temmuz 2020 Salı saat 10.00 ile 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01.00 saatleri arasında Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Aşağı Dudullu, Çakmak, Tepeüstü, Altınşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Şerifali, Çamlık, Necip Fazıl, Esenşehir, Tatlısu ve Esenkent Mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır." bilgisi verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
5 güngür kayıptı! Pınar Gültekin'in cesedi bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi
Cübbeli Ahmet ile ilahiyatçı Prof. Ali Köse canlı yayında kapıştı
HDP'li Mensur Işık'ın şiddetine maruz kaldığını söylemişti Ebru Işık'tan flaş talep
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Temmuz Pazartesi)
Bağcılar'da polisi şehit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü
Hakkari'de şehit askerler memleketlerine uğurlandı
Demokrat başkan adayı Biden'dan Rusya'ya bedel ödersiniz uyarısı
Dayısı tarafından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı
Şişli'de sağa sola ateş açan magandalar gözaltına alındı
LGS tercihleri ne zaman kaç tercih yapılacak?
Yorumlar