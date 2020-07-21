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Bild: Mesut, Fenerbahçe'yi reddetti

Alman Bild Gazetesi, Fenerbahçe'nin transfer için Mesut Özil ile görüştüğünü ancak tecrübeli oyuncunun 1 yıl daha Arsenal'de kalmak istediğini yazdı.

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Arsenal'den ayrılması düşünülen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan Özil'in geleceği merak konusu oldu.

Yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın "Birgün Fenerbahçe'ye gelecek" açıklamasının ardından kendisi için ciddi gündem oluşan Mesut Özil konusunda Almanya'dan sıcak bir haber geldi.

BILD: MESUT, FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ
Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini öne sürdü.

Arsenal'den senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği ifade edildi.

BAŞKAN KOÇ, SEMBOLİK RAKAMA GELİRSE OLUR DEMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz günlerde, "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım. Mesut Özil, çok iyi bir Fenerbahçeli'yse sembolik bir rakama gelmek isterse olur tabii ki. 12 milyon euro net para alıyor. Haydi indirim yaptı, 6 yaptı, 4 yaptı. Yok bu paralar artık." demişti.

Arsenal'de Mikel Arteta'nın tercih ettiği isimler arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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