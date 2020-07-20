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Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Anadolu Ajansı

Beşşar Esed rejimi, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

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Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırdığını iddia etti.

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu" ifadesine yer verildi.

Başkent Şam'ın güneyinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusunun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 24 Haziran'da Hama'ya, 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalara, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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