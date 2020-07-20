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Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in şampiyonluğuna kutlama

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, dört yıl formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı.

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Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, "Dört sene boyunca formasını giymek ve kaptanlığını yapmaktan şeref duyduğum, ailem gibi hissettiğim, kendimi aralarında hep özel hissettiğim Başakşehir ailesinin bu büyük başarısını tebrik ediyorum" dedi. 

Belözoğlu, Başakşehir'in örnek bir kulüp modeli ortaya koyduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Başakşehir'in gelişimine şahit olmuş biri olarak, hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu söyleyebilirim. Göksel Başkan ve Okan Ağabey'in temiz kalbini biliyorum. Başta Göksel Başkan ve Okan Ağabey olmak üzere kulüpteki bütün arkadaşları, başarının mimarı olan eski takım arkadaşlarımı, malzemecisinden aşçısına kadar tüm Başakşehir ailesini tebrik ediyorum. Fenerbahçe adına kötü geçen bu sene de tek sevindiğim şey Başakşehir'in başarısı oldu. Başakşehir, yönetim şekliyle tam anlamıyla örnek bir kulüp. Umarım UEFA Avrupa Ligi'nde de yollarına başarılı bir şekilde devam ederler."

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