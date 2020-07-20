BIST 119.428
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 401,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Fatmanur Altun'dan HDP'deki istismar iddialarına tepki: Tecavüze karşı sesiniz çıksın

HDP'li Vekil Tuma Çelik'in tecavüz iddialarıyla ilgili paylaşım yapan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "Üç maymunu oynuyorlar. Sesiniz çıksın" diye tepki gösterdi.

Abone ol

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulamasının ardından HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

"Üç maymunu oynuyorlar"

Fatmanur Altun; seçim çalışması esnasında bir kadına tecavüz edildiğini, dayak yiyen kadının daha sonra ifadesini değiştirip 'dolaba çarptım' demeye başladığını hatırlatarak, "Bütün bunlar olurken medyaları, kanaat önderleri, siyasetçileri, önde gelen figürleri yine üç maymunu oynuyor" diye yazdı.

"Sesiniz çıksın!"

Fatmanur Altun, şöyle devam etti: Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıran ve iktidara gelebilmek için kullanan bu çeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allah belasını versin!' deyin. Su gider, kum kalır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En son durakta görüldü! Muğla ayakta 4 gündür Pınar Gültekin'i arıyor! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Netflix Türkiye'den çekiliyor denildi! Netflix'ten yeni açıklama
Altının gram fiyatında kritik seviye! 400,5 liradan işlem görüyor
2020 yılı kurbanlık fiyatları açıklandı! İstanbul ve Ankara hesaplı İzmir pahalı
Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'LGBT renkleri' tepkisi
Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak? Nihat Özdemir duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor
PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı: Kıyama durma vakti
Antalya'ya turist akını başladı! 1 günde 10 bin turist geldi
Muharrem ayı nedir 2020 muharrem ayı orucu ne zaman başlar?
Yorumlar 2 yorum