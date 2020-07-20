Fatmanur Altun'dan HDP'deki istismar iddialarına tepki: Tecavüze karşı sesiniz çıksın
HDP'li Vekil Tuma Çelik'in tecavüz iddialarıyla ilgili paylaşım yapan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "Üç maymunu oynuyorlar. Sesiniz çıksın" diye tepki gösterdi.Abone ol
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulamasının ardından HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
"Üç maymunu oynuyorlar"
Fatmanur Altun; seçim çalışması esnasında bir kadına tecavüz edildiğini, dayak yiyen kadının daha sonra ifadesini değiştirip 'dolaba çarptım' demeye başladığını hatırlatarak, "Bütün bunlar olurken medyaları, kanaat önderleri, siyasetçileri, önde gelen figürleri yine üç maymunu oynuyor" diye yazdı.
"Sesiniz çıksın!"
Fatmanur Altun, şöyle devam etti: Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıran ve iktidara gelebilmek için kullanan bu çeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allah belasını versin!' deyin. Su gider, kum kalır.
HDP’li milletvekillerine dönük tecavüz ve dayak iddialarına sol-seküler camiadan hala ses çıkmıyor— Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) July 20, 2020
Konuşanları susturmak için seviyesiz yollara, adi linçlere başvuruluyor.
Toplumsal hayatın bir kesimi rehin alınmış, siyasetleri felç edilmiş durumda
BİZ SUSMAYALIM!#HDPdetecavüz