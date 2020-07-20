Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Bursa'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gelen saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.