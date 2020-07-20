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Netflix Türkiye'den çekiliyor denildi! Netflix'ten yeni açıklama

Dünyaca ünlü online dizi ve film içerik üreticisi Netflix, ülkemizden çekileceğine dair iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.. Netflix Sözcüsü, "Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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'Netflix Türkiye'den çekiliyor iddiası' sosyal medyanın gündemine oturdu.  Dünden beri sessizliğini koruyan Türkiye pazarındaki geleceği ile ilgili tartışmalara ilişkin olarak Netflix Türkiye'den resmi açıklama geldi. Online dizi ve film izleme platformundan yapılan açıklamada, "Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi. 

Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

Hükümet Netflix'in çekileceği iddiaları ile ilgili ne demişti?

AK Parti Medya ve Tanıtım'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarına ilişkin, "Netflix Türkiye ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?"Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum."  demişti.

Ünal, La Case de Papel iddiasını da yalanladı

Bir diğer iddiada hükümet, Netflix’le yapılan pazarlıklarda, La Case de Papel adlı dizideki eşcinsellik sahnelerine sansür uygulatmak istedi. Bunun üzerine Netflix’in talepleri kabul etmeyerek Türkiye’deki dizi çekimlerini durdurduğu öne sürülmüştü. Ünal, La Case de Papel adlı diziye ilişkin iddiaları yalanlarken, “Netflix bir yerli yapım istedi. O yerli yapımla ilgili de çok ciddi bir toplumsal tepki oluştu. O dönemde RTÜK’e şikayetler yağdı. Bu tepkiyle ilgili de RTÜK olayın daha başlangıç aşamasında paylaştı. İlgili yapımcı şirkette duyarlılık gösterdi” dedi.

Twitter'da TT oldu

Netflix'in Türkiye'den çekileceği söylentisi Twitterda bugün Trend Topic listesindeydi..

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