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Van'da hasta ziyaretleri yasaklandı! Vali Bilmez açıkladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “60 yaş üstü vatandaşlarımız risk grubunda, aldığımız karar ile hasta ziyaretleri yasaklandı” diye konuştu.

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Vali Bilmez, Van'da ilk kez koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan ve entübe hasta sayısının arttığını belirterek kentte son günlerde hastanelere müracaat eden ve Kovid-19 testleri pozitif çıkanların yüzde 70'inin 60 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu belirtti. 

Normalleşme süreciyle tedbirlerin gevşetilmesinin, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin virüsün yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Bilmez, bu nedenle yaşlılar için riskin arttığını ve bu hastaların tedavi süreçlerinin uzadığına dikkati çekti.

Düğünler, oluşturulan komisyon ile denetlenecek ve uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır.

"Cezai işlem uygulanacak"

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Bilmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız artmıştır. Bundan dolayı özellikle yaşlılarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı. Tüm vatandaşlarımız da hem kendi hem de yaşlılarının sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek adına maske takıp, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelidir. Vakaların artmasıyla birlikte alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri de yasaklanmıştır. Öte yandan yaz mevsimiyle düğünler artmıştır. Düğün sahiplerinin pandemi kuralları kapsamında düğünlerini yapmaları gerekmektedir. Bununla ilgili kurulan bir komisyon, düğünlerde denetleme yapacaktır. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Riskin farkında olalım, tedbirlere uyalım.

Van'da şu anda Kovid-19 testi pozitif çıkan 100 hastanın hastanede, 35'inin de tedavisinin evlerinde sürdüğünü, bunlardan 13'ünün yoğun bakımda olduğunu belirten Bilmez, şu ana kadar 1270 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini aktardı. 

Bilmez, entübe durumda 5 hastanın bulunduğunu söyledi.

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