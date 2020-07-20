Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak? Nihat Özdemir duyurdu

Son dakika gelişmesine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hedefimiz yeni sezonda maçları en azından düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmaktır." dedi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TRT Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in mutlu sona ulaştığını ifade eden Özdemir, ''4 senedir gelip gelip şampiyonlukları veriyorlardı. Bu sefer inat ettiler, direndiler ve büyük mücadele ettiler. Sonunda hakkıyla şampiyonluk kazandılar.'' dedi.

''Başakşehir'e hak ettikleri kupayı Pazar günü vereceğiz''

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Başakşehir pazar günü bir tören düzenlemiş, inşallah kupalarını vereceğiz. Biz de federasyon, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak gideceğiz. Hak ettikleri kupayı kendi ellerimizle hem futbolculara, hem yönetim kurullarına teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

''%40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz''

Yeni sezonun seyircili oynanacağını ifade eden Özdemir, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." dedi.

Yabancı kuralı

Yabancı sınırlamasıyla ilgili konuşan Özdemir, ''Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz ediyor anlamadım. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52. Bizim rakam 8. Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar. TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim Kurulu müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak." ifadelerini kullandı.

''8 yabancı diye bakmasınlar''

Medyaya ve kulüp yöneticilerine seslenen Özdemir, "Hem medyaya, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. 8 yabancı diye bakmasınlar. Birçok alt noktası var. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Kolay yoldan '11 yabancı oynatayım' diyorlar. TFF, buna 'Hayır' dedi ve dur demesini bildi" dedi.