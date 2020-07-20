Sakarya'da Suriye uyruklu kişinin katili eşi ve sevgilisi çıktı

SAKARYA’da, TEM Otoyolu’nun kenarında Suriye uyruklu Salem Hamdi’nin cesedi bulunmuştu. Cinayetle ilgili eşi M.K. (40) ve sevgilisi A.D. (31) ile sevgilisinin arkadaşı A.A. (26) gözaltına alındı.

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Suriye uyruklu Salem Hamdi’nin 16 Temmuz günü, TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevkisi yakınında, yol kenarına atılmış cesedi bulundu.

Hamdi'nin cinayete kurban gittiğini belirleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Salem Hamdi’nin eşi M.K., onun sevgilisi A.D. ve A.A. İstanbul’da yakalanarak, gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf ettiler

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulanan 3 şüpheli, Hamdi'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdüklerini, cesedini de Sakarya’ya getirerek, otoyol kenarına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin, sorgusu sürüyor.